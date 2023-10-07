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方泳琳把握良機 出多兩次海
今年夏天的尾巴特別長，水上活動愛好者當然開心啦！
「籃球女神」方泳琳於社交網上載泳衣照，留言：「今年過咗中秋都仲好熱，睇嚟可以出多兩次海，玩多兩次水喎。」方泳琳捉緊夏天尾巴出海，身穿純白三點式，將34C美好身材表露無遺。粉絲當然識做，紛紛按讚感謝女神派福利，大讚她又靚又索，有粉絲留言：「鼻血已流」、「大家流多兩次鼻血啦唔該」。
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