11:45 有營煮婦及宣傳易

7:25 有理說得清及科技探索香港創新活力

8:30 你好,我的大夫（PG）

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

