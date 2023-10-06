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美國女星祖娜芭莉摩亞早前因無視編劇工潮、宣布照常製作清談節目而惹批評，她其後道歉，雖然工潮現已完結，但其節目的3名首席編劇宣布辭職，以示不滿。
已故美國天王米高積遜的遺產基金指控曾與米高親戚訂婚的男子Jeffré Phillips，於米高死後趁亂盜竊約780萬港元的遺物，雙方早前庭外和解，歸還失物。
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