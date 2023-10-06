《釜日電影獎》金宣虎奪新人獎 李炳憲金瑞亨賣慘 稱帝封后

李炳憲憑電影《末日烏托邦》以大熱姿態擊敗EXO成員D.O.、柳俊烈、劉海鎮及任時完勇奪影帝殊榮，《末》片同時贏得最佳作品獎。金瑞亨則憑《塑料大棚》揮低廉晶雅、全度妍及裴斗娜等多位勁敵、獲封影后。《閨密盜賞團》的金鐘受與高旻示分別膺最佳男、女配角，而男星金宣虎憑首部主演電影《貴公子》奪得最佳男新人，最佳女新人則由《下一個素熙》女星金施恩獲得。而D.O.雖然失落影帝，但與女星朴寶英贏得粉絲票選的年度明星獎。

周潤發遊釜山keep住跑步

至於香港影星周潤發前日在電影節榮獲「亞洲電影人獎」，他昨日現身記者會與韓媒見面，對於能在電影節獲獎表示感謝，並對獲得韓國影迷的愛戴感到高興，他大讚釜山的景色好美，連續2天去了海邊跑步。談到在開幕禮上與韓國影帝宋康昊聊天，他笑指：「因為語言不通，所以只打了招呼，宋康昊用韓文跟我說話，但我聽不懂，我們都聽不懂對方說的話。」