暢所欲玄：正印格 正印星

文弱書生，常常是來形容讀書多而不運動之人。潔癖整齊，常常來形容怕混亂污糟的人和物，都會影響情緒。享受父母帶來的物質生活，易得祖上父母的榮譽地位之人，其命中最容易出現正印格之命。

正印格為喜用神之命，命主多為身弱，因為身強不喜印生身，所以身弱喜印生身，才可享受正印帶來之好處。正印星是代表母親、老師，性格慈愛好整潔，正印是生旺自己的，照顧自己的人，也喜歡照顧別人，物質給予我的事件，所以有正印星的人，易於享受現成之福。

天干地支都有正印星的人，是為正印格。正印格之命，學習天分高，對文字書籍，特別喜愛，是一個書不離手之人，是一個內向深閨之命。一般人認為時間多數放於書籍上，運動的時間自然不多，容易出現弱不禁風之健康。

正印格喜正官七殺來生旺，是為官印相生，學歷高而做文書工作或政府工作，而殺印相生之命，是有文化才華之將來命。財星人人愛，只有正印格之命，可以不用財星。因為正印格之人，討厭人過於現實，貪婪無情，這就是貪財壞印之命。正印格的交際技巧不佳，最容易因道德問題而令交際氣氛冷卻。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅