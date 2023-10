繼2018年港姐季軍丁子田下嫁富二代吳杰龍後,又有一位港姐嫁人!2017年港姐季軍黃瑋琦,卸任後返回美國發展時裝設計事業,並轉戰KOL界,不時派福利冧網民。近日她在西班牙馬略卡旅遊時,獲男友Jonathan Chew求婚,搖身一變成為準人妻!黃瑋琦在社交網分享幸福一刻,見Jonathan單膝下跪送上戒指,她又驚又喜,2人在美景下情深一吻,她寫道:「Everything we dreamed it'd be like, it's even better(一切就像夢想般一樣,甚至更好)」同屆港姐包括冠軍雷莊𠒇、伍樂怡、張寶欣及師姐劉穎鏇等送上祝賀。