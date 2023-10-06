獨家專訪：跟細佬學Young 圈中浮沉「催熟」 吳偉豪告別輕佻

藝人吳偉豪（Ricco）在無綫劇集《你好，我的大夫》飾演年輕中醫師「路遠志」一角，他指角色的輕佻特質與中學時期的他相似，然而隨着年紀增長，他現在已不願意在他人面前表露情緒：「我17歲入咗無綫訓練班，呢幾年見識同埋經歷多咗，令我忘記咗嗰時嘅性格。」為了更好地詮釋角色，他特地請教弟弟關於年輕人之間的相處方式。

咀完仔冇眼睇 昨晚一集講述Ricco為了幫六君子醫舍吸客，與李紹堅拍攝宣傳片「路醫師與漢姑娘」，但這條片相當震撼，2人來個意外一吻，令游嘉欣與陳嘉慧邊睇邊偷笑。原來拍攝時，他與李紹堅咀了不只一次，加上現場空間小，2人逼得太緊忍唔住笑！

Ricco談及此場口直呼尷尬：「我都唔知點講好，睇到劇本真係好驚訝，拍嘅時候我諗唔只我同紹堅，啲Crew都好尷尬，每次一Cut機，個個都『嘩』一聲，我哋拍完每個Take都唔敢睇Playback。」