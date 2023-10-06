中娛星動：可愛媚態俘虜網民 秦嵐醉酒起舞 口擘擘食空氣

內地女星秦嵐為綜藝節目《花兒與少年5》趕工，其中一段跳舞短片曝光，片中見她飲到醉醺醺，被網民笑她與另外兩位女生醉到似吃了有毒蘑菇產生錯覺，完全放飛自我！

現年44歲的秦嵐近日趕工錄製《花少5》，近日網上流出一段跳舞影片，片中見秦嵐疑似飲醉酒，拿着木錘仔揈來揈去，本來以為其醉態會遭到網民吐槽，沒想到眾人紛紛留言讚微醺放鬆的秦嵐舉止可愛，有人更笑指她與身後的兩位女生似足誤吃了有毒蘑菇產生錯覺一樣，一直在隔空吃着桌上的美食。秦嵐放飛自我跳舞的短片曝光後，有網民笑言難怪她可以迷倒魏大勛傳出姊弟戀。

冰島睇極光 另外，《花少5》成員已經抵達冰島站，這是窮遊的第二站。在沙特阿拉伯時，他們體驗了當地的風土人情，亦參與了當地音樂節，豐富了眾人的體驗，相信他們今趟冰島之行，有望欣賞到極光。