Chok甫怕刮花超跑 Anson Lo自虐 封隧道衝刺

Anson Lo推出了舞蹈節奏超快的跳唱歌《ON》。

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）推出今年最後一首跳唱作品，MV中型爆登場，更嘗試了多個第一次，包括在隧道中起舞及搭電單車。舞蹈方面，他要求有咁快得咁快，就像現實中的他一樣不停衝。

Anson Lo現時在澳洲拍攝團隊特輯，但仍不忘在社交網力谷新歌《ON》，這是他今年最後一首跳唱作品，總括出道以來的價值觀。為了配合歌曲中向前衝的概念，Anson Lo在MV中特別要求排舞師不要加入任何Signature手勢，他說：「我想舞步有咁快得咁快，有咁密得咁密，有咁辛苦得咁辛苦！因為今次成個舞蹈Pattern、肢體動作都好似跑緊步，不停地衝嘅感覺，咁跳法係好攰嘅，但襯番首歌。」其中一幕他與舞蹈員在隧道內起舞，他興奮表示：「好好玩！第一次喺隧道入面拍攝，平時成日過隧道，但冇諗過條隧道空晒，自己喺度跳舞，係好有趣！」

挑戰鐵騎呻難 此外，製作團隊安排了多架超跑入鏡，Anson Lo要坐在車冚上唱歌，兼大擺型格甫士，沒想到竟讓他大為緊張，他解釋：「我要喺車冚上面拍啲Mood Shot同唱歌Shot，要有Movement得嚟又唔刮花人哋架車，好難！因為衣服上面有鐵扣，所以呢Part係拍攝最謹慎嘅一個Shot！」他又坐上電單車，在馬路上風馳電掣，他說：「今次第一次接觸電單車，原來上電單車都幾難，因為係要筋鬆嘅人先上到。」MV另一重要場景是港鐵車廂，望着廠景內搭建的車廂，他稱上一次乘搭公共交通工具應該已是兩年前的事，相當懷念。

Anson Lo第一次搭電單車，表示要筋鬆先上到車。 MV其中一幕在隧道內拍攝，Anson Lo大讚好玩。