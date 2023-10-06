同鄧麗欣互相打氣 方力申婚宴贈興 唱失戀歌

方力申近日被嘲笑在別人的婚禮上唱經典失戀歌，而他前日出席活動時，講到前度鄧麗欣舉行演唱會，他表示不會出席，又避談現任女友，當談到「湊仔經」時，直言驚生小朋友！

藝人方力申、林寶玉、洪天明等前日出席活動，向來努力推廣游泳運動的方力申，近日頻頻北上吸金，而在佛山的婚禮擔任表演嘉賓時，竟選唱經典歌《好心好報》，雖然是其代表作，但同時亦是一首失戀歌，網民即問他是否「贈興」。活動上，談及舊愛鄧麗欣（Stephy）即將舉行演唱會，問他有否受邀做嘉賓？他說：「我做舞台劇撞期，不過我哋有互相祝大家Good Show。」他避談會否帶現任女友去捧Stephy場，只說：「我唔可以代表佢答，但佢會嚟睇我舞台劇。」

杞人憂天唔敢生B 另外，他指這個年代的小朋友比較辛苦，作為家長應多加留意小朋友情緒：「當每個小朋友都咁叻嘅時候，佢哋要點樣面對失敗同挫折？當每個家長都想自己小朋友贏，又要學點樣去抗壓，依家啲小朋友要聰明又要四肢發達，又要識得控制情緒。」問到這個是否他沒計劃生育的原因？他說：「我驚！要擔心小朋友健康，又要驚佢唔夠靚、唔夠聰明。」

至於現時身兼經理人、藝人及美容公司老闆的林寶玉，表示與鬧不和風波的藝人薛影儀可以趁這段時間冷靜一下，又自言現時基本上已放下。