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龍門陣
鄧伊婷化身彈弓人
鄧伊婷這個動作展現了驚人柔軟度。
女神鄧伊婷外貌及身材同樣出眾，而且愛在社交網派福利。為了保持好身材，她對自己相當嚴格，落力做運動操弗，日前就分享了3張做普拉提的照片。相中見她一身運動裝束，盡騷完美身體線條及柔軟度，做平板支撐時，豐滿上圍隨動作呼之欲出，網民紛紛留言大讚：「我……10秒已投降」、「伊婷實在很美」、「哇！伊婷好腰力」。
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