娛樂

鄧伊婷化身彈弓人

鄧伊婷這個動作展現了驚人柔軟度。 鄧伊婷這個動作展現了驚人柔軟度。
鄧伊婷這個動作展現了驚人柔軟度。
女神鄧伊婷外貌及身材同樣出眾，而且愛在社交網派福利。為了保持好身材，她對自己相當嚴格，落力做運動操弗，日前就分享了3張做普拉提的照片。相中見她一身運動裝束，盡騷完美身體線條及柔軟度，做平板支撐時，豐滿上圍隨動作呼之欲出，網民紛紛留言大讚：「我……10秒已投降」、「伊婷實在很美」、「哇！伊婷好腰力」。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc