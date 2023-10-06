女神鄧伊婷外貌及身材同樣出眾，而且愛在社交網派福利。為了保持好身材，她對自己相當嚴格，落力做運動操弗，日前就分享了3張做普拉提的照片。相中見她一身運動裝束，盡騷完美身體線條及柔軟度，做平板支撐時，豐滿上圍隨動作呼之欲出，網民紛紛留言大讚：「我……10秒已投降」、「伊婷實在很美」、「哇！伊婷好腰力」。