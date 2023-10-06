許願新劇收視稱霸 游嘉欣獻吻 周嘉洛怕醜面紅

嘉洛與同劇演員昨日在無綫電視城集合，影大合照後，大會即送上蛋糕為嘉洛慶生，期間嘉欣代表吻賀壽星仔，有傳媒要求再錫一次，嘉欣大方再獻香吻，怕醜仔嘉洛卻面紅耳熱，事後他笑說：「場地焗啫！」之後眾人登上開篷巴士進行巡遊，並落車向途人派發小禮物，吸引大批市民圍觀。

親熱要摸索

問到有甚麼生日願望？嘉洛表示：「希望《羅》劇收視可以成為全年之冠！」談到劇中與嘉欣的親熱戲，他直言尷尬又陌生：「一嚟就要好熱情，後來適應咗就可以互相揣摩點錫先有Feel。」問到嘉洛是否符合擇偶條件？嘉欣表示：「佢幾風趣幽默嘅，但感情事就唔考慮喇！」她又被問到日前到深圳為陳嘉慧擔任姊妹團一事，她透露對方在婚禮前數天才邀請她，沒有追問是否奉子成婚，但看到好友着婚紗很感動。她又為陳嘉慧秘婚解畫：「結婚係兩個人嘅事，佢先生又係圈外人，咁都可以理解。」