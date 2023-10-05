AB小姐對口供識破 勝利劈腿峇里培慾 行程一雞兩味

韓團Big Bang前成員勝利於今年2月出獄後死性不改，被爆上月到峇里島旅行期間腳踏兩船，9日內與兩女前後腳入住同一酒店，連行程亦有如倒模！兩女透過社交網識破渣男惡行，不忿被劈腿而爆大鑊！

勝利於2019年爆出連串醜聞，包括涉嫌參與兼安排性交易及違反性暴力處罰法等共9宗罪，當兵期間被判入獄1年6個月，今年2月出獄，翌月偕緋聞女友劉惠媛到泰國曼谷度假，上月又在韓國蒲夜店，被轟毫無悔意。

昨日有韓媒大爆他上月到峇里島展開9天旅行期間先後約會兩女，疑早已換畫。當中女生A自爆與勝利於上月1日正式交往，9月21至25日一起到峇里島度假；而勝利與一早認識的女生B則是於9月7日闊別4年偶遇，勝利曾邀兩女一同用膳，兩女因而互相關注社交網，想不到勝利其後與B翻撻並自稱剛甩拖，提議去峇里島度假。

入住相同酒店 A於25日晚離開峇里島，勝利送機後，轉頭便接當晚到埗的B入住同一酒店，勝利約會兩女的行程亦完全相同，享用一樣的美食、打Golf及在海邊談心，可惜百密一疏，最終還是被B識破！B自爆在A的限時動態見到自己與勝利去過的酒店、餐廳及海邊照，向A查問後確認被劈腿，勝利一邊致電B，一邊又傳短訊給A，更分別約她們食午飯及晚飯，堪稱完美的「時間管理大師」！

A接受韓媒訪問時表示得悉真相後大為震驚，沒料到自己的度假行程竟被勝利拿來約會另一女生，連在海邊拍照的角度也一樣。B則向傳媒提供與勝利的合照及男方在酒店房的照片，力證所言非虛，她又公開與勝利攤牌的短訊內容，質問他是否認為所有女生也很隨便，勝利竟厚面皮表示真心向她道歉。