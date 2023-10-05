《奔跑吧》播出受阻 Baby遭「飾」破？ 疑與神秘組織掛鈎

人氣女星Angelababy自上月29日在巴黎被拍得捧韓國女團BLACK PINK成員Lisa的「19禁」騷後，被指鼓吹色情而形象盡毀，傳出遭內地封殺。事發後她返回內地，一直堅持「沉默是金」，以免愈講愈錯，但未能遏止種種不利消息傳出。

黃曉明晒家庭樂 昨日有傳Baby具代表性的內地綜藝節目《奔跑吧》播出受阻，指早前她遠赴泰國錄製的《奔跑吧特別季》延遲官宣，有網民留狠話望她「永遠消失」，更稱她沒作品也不遺憾，還有業內人士表示有公司已刪除Baby相關廣告。另外，網民發現在內地某短影音App中，不能換上Baby的相片做頭像，其他藝人照則沒問題，懷疑遭有關方面審核，Baby的工作室澄清只是系統問題，現已可正常更換，望外界勿以訛傳訛。

Baby前途未明，但黑開有條路，有指她出席巴黎時裝周活動時，「金眼睛」飾物疑與神秘組織有關，其實該飾物只是一個法國首飾品牌的產品，連范冰冰都曾任首飾模特兒。至於其前夫黃曉明未有因Baby是非纏身而變得低調，前日在社交網上載回老家歎母親炮製的早餐，大晒幸福。