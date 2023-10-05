林雪食米線做運動減肥 張繼聰淨係識食 做唔到一家之「煮」

張繼聰和林雪昨日到中環出席譚仔雲南米線秋季限定「黃金魚湯米線配烤魚柳．魚肚」活動，張繼聰自認是「廚屎」，連煮食爐都不懂開，反之太太謝安琪則廚藝了得，就連兒子張瞻亦略懂烹飪，難怪他自嘲不想殘害家人！

張繼聰和林雪除了率先試食譚仔雲南米線這款限定米線外，還品嘗了全新小食「涼伴薑蔥爽辣魚皮」及限定特飲，食得津津有味。張繼聰表示一家四口都喜歡吃米線，尤其清淡的米線更適合他減肥健身：「每次食都勁開心，我諗冇乜香港人唔鍾意食米線；而酬勞固之然好，最主要嚟呢度食嘢見到自己個樣更加開心。」

張繼聰太太謝安琪經常在社交網分享和女兒張靖下廚的相片，但張繼聰卻指自己不懂下廚，他笑言：「唔好殘害我屋企人喇，我淨係等食，屋企好多女士，廚房係女士地盤，我太太煮嘢食好勁，佢食完一味餸之後，可以即刻煮番出嚟，我連爐都唔識開，反而個仔（張瞻）識煮麵同Pizza。（囝囝煮嘢食叻過你？）咁又唔知，唔會餓親囉，但冇話可以吸引異性。」

向拍檔偷師 他又表示跟林雪拍廣告十分開心，有對方在場必定沒有悶場：「同佢第一次合作拍廣告，佢喺我心目中係周伯通，成日都好似老頑童咁，但功力超級深厚，拍電影直頭要向佢偷師，佢好似成日唔認真，但一認真就好鬼正。」近日忙於宣傳新片《紮職2》的張繼聰，透露計劃明年會開騷之外，最近亦忙於寫劇本做導演：「我會自導自演，亦會做埋編劇，我都歡迎演員一齊創作，我絕對唔係大師級，有群體合作先可以擦出新火花。」

林雪在現場食米線食到停唔到口，他笑言：「係呀，我要保持我嘅身形，可愛啲嘛！」現時體重達240磅的林雪，揚言已減掉20磅，又自爆被老闆下令減肥，目標減100磅。問他如何減磅？他指：「食多啲米線，食完就做運動。」又透露一對子女剛踏出社會工作，所以忙於與他們說教：「個女做傳媒行業，為大眾服務，阿仔就做有關數據工作，做咩都好，都要整理好自己先。（依家冇晒負擔？）愈係咁愈大負擔，一個未嫁一個未娶，做老竇要準備好，可能個女話聽日就嫁，要未雨綢繆，唔好臨渴先嚟掘井。」