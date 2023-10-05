內地「甜寵女神」虞書欣憑劇集《蒼蘭訣》中「小蘭花」一角成功上位，但依然我行我素，非常有個性。早前她到意大利米蘭出席時裝活動，分享一系列玩樂照，其中一張驚見她身穿皮褸在公園瞓長櫈，夠晒率性！Fans大讚她沒有偶像包袱：「好喜歡這種有生命的照片」、「寶寶在淋雨嗎？好可愛！」、「流浪漢營業，哈哈哈！」