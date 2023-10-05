保持距離免生意外 黃宗澤護粉絲安全 甘心被轟唔友善

Bosco羨慕家樂有家人捧場，因為自己連中秋節也見不到母親，對方已飛往越南歎世界，又承諾會為該片落力謝票及跟粉絲合照，又揚言如果票房達3,000萬，會開放餐廳任食一日。提到之前在內地出席商演活動時被粉絲投訴態度不友善，他解釋：「現場好多人，逼爆咗幾層商場，我見情況開始混亂，因為以前試過有人喺扶手電梯碌落嚟，所以我唔敢同粉絲近距離接觸，只可以微笑同點頭，如果啲人向前衝發生意外，個責任就喺我身上。我知有啲人唔明，不過話我唔友善，我冇所謂，我又唔痛！大家知我為人點，我只係為大家着想。」