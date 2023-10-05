保持距離免生意外 黃宗澤護粉絲安全 甘心被轟唔友善
黃宗澤（Bosco）、陳家樂及張繼聰出席電影首映，內地人氣甚高的Bosco對於被粉絲投訴態度不友善，他坦言以前發生過碌落電梯事件，只是為大家安全着想。他又指若電影票房超過3,000萬，就開放餐廳任食一日。
藝人黃宗澤、張繼聰、陳家樂及衛詩雅主演的英皇電影《紮職2》前晚舉行首映禮，英皇集團主席楊受成與太太都有現身捧場。期間家樂笑言將家人問他取戲票數量作為信心指標，他說：「爸爸問我攞咗10張飛，我演嘅戲，佢唔係套套睇。（太太呢？）佢同朋友一齊睇。」
Bosco羨慕家樂有家人捧場，因為自己連中秋節也見不到母親，對方已飛往越南歎世界，又承諾會為該片落力謝票及跟粉絲合照，又揚言如果票房達3,000萬，會開放餐廳任食一日。提到之前在內地出席商演活動時被粉絲投訴態度不友善，他解釋：「現場好多人，逼爆咗幾層商場，我見情況開始混亂，因為以前試過有人喺扶手電梯碌落嚟，所以我唔敢同粉絲近距離接觸，只可以微笑同點頭，如果啲人向前衝發生意外，個責任就喺我身上。我知有啲人唔明，不過話我唔友善，我冇所謂，我又唔痛！大家知我為人點，我只係為大家着想。」
衛詩雅睇激情戲似睇鬼片
至於衛詩雅獲網民大讚在ViuTV劇集《Food Buddies》演激情戲交足戲，她透露播出當日也有觀看，但到該場口時就掩眼不敢看：「睇自己嘅激情戲好似睇鬼片一樣好驚，不過經理人話拍得好靚，叫我唔使擔心。」
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