獨家消息：開班教投資？ 劉佩玥遭騙徒利用 備案舉報

劉佩玥及林盛斌等藝人近日被不法之徒冒名，在網上聲稱開班教投資，連日來瘋狂出Po。由於事態嚴重，他們先後到執法部門備案，並在社交平台呼籲粉絲切勿上當！

近年網上騙案愈來愈猖獗，繼馮盈盈後，近日再有大批藝人遭冒名開投資班，除了劉佩玥（Moon）及林盛斌（Bob）外，還有麥明詩、玄學家蘇民峰等。騙徒盜用各人社交平台的照片，並用他們的發文起首，然後加長句子，以移花接木形式欺騙網民，仿真度相當高。麥明詩日前已在社交平台澄清，留下「FAKE」一字作提醒，而Bob和Moon亦發文澄清，並先後到執法部門備案。

呼籲粉絲多多小心 對於無辜被冒名，Moon昨日受訪時表示：「呢個係騙徒登出嚟嘅假廣告，我從來冇開設呢啲專頁或專欄，全部都係假冒。各位要小心留意，提防被騙！（會唔會好嬲？）一定要冷靜處理，所以第一時間就是同公司（TVB）講同去執法部門備案。」

Bob同樣成為騙徒目標，其公司前晚發出嚴正聲明澄清事件，他亦跟粉絲解釋相關發文，表示：「依家可以做嘅，就係喺自己嘅平台澄清同呼籲，我同同事亦會不斷舉報，希望減少受騙嘅人。」