娛圈單打：下弦淪為陪襯 上弦拒做老襯

「香港頂流天團」MIRROR日前遠征澳洲拍攝團綜，竟然又傳出是非！話說12子面和心不和，不少人萌生去意，當中赫然包括上弦陳卓賢（Ian），係真唔係呀？

嗱，娛樂圈不嬲跟紅頂白，幾位連名字都未被大眾所熟知的下弦無人理會，只能嘆句「鬼叫你唔紅呀頂硬上」。之但係，連堂堂房屋署署長羅淑佩都成為「Hellosss」一員、世紀黑雨翌日即仆去機場追星，Ian點睇都係上弦之中的上弦，何解卻傳出Ian心淡，急欲退團往外闖呢？

鬼咩，你睇吓公司投放在Ian身上的資源，遠遠不及教主同埋姜濤就知啦。明明才華橫溢，係陣中少數懂得作曲的成員，偏偏由出歌到拍MV、由拍戲再到拍廣告，產量及宣傳都不及其餘兩子，甚至連Edan都開完Solo演唱會，Ian卻要等到明年，心有戚戚然又有乜出奇。

再睇吓，教主連踩屎都霸佔娛樂版頭條，其他成員之中，就只有姜濤能與之爭一日長短。Ian既然有實力，當然唔想做陪襯，更無謂做老襯，出去闖吓，話唔定聲價百倍。至於一班下弦咯喎，長期冇Job冇見報，話唔心灰意冷就假。最好笑係，下弦之中仲要再分上下弦，連拍個團綜，都話要「膊頭有花」先有資格發言，內部四分五裂，說話有骨，「團魂」不知從何談起。

咁講啦，合久必分，分久必合，世上沒有永不拆夥的承諾，亦沒有永不合體的拍檔，有時分開吓，有時走番埋一齊，可能仲多火花！何況Ian單飛都冇有怕，皆因羅署長必定第一個撲出嚟支持，哈哈！