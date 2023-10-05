范冰冰胸襲釜山電影節 周潤發捧獎 感激香港影壇栽培

深受韓迷愛戴的香港影星周潤發相隔14年再訪韓，接棒梁朝偉獲邀出席今年的《釜山國際電影節》，昨日他偕妻子陳薈蓮壓軸亮相開幕禮紅地氈，並獲頒「亞洲電影人獎」，而范冰冰以一襲浮誇Deep V晚裝搶Fo。

為期10天的《第28屆釜山國際電影節》昨午在韓國釜山海雲臺舉行開幕禮，大批紅星盛裝出席紅地氈，影片《綠夜》的內地女星范冰冰以一襲浮誇的Deep V戰衣搶Fo，孖低胸上陣的拍檔李周映霸氣登場；宋仲基與新片《禍亂》拍檔洪思彬及BIBI造勢；《毒戰2》以車勝元與趙震雄為代表，還有低胸示人的韓孝珠；韓片《蜘蛛窩》有林秀晶及Krystal，還有李聖旻及全鍾瑞等韓星，星光熠熠。

韓片《上流寄生族》影帝宋康昊擔任開幕式主禮嘉賓，而韓劇《非常律師禹英禑》女星朴恩斌擔任主持，拍檔李帝勳因患上缺血性腸炎而缺席，今屆電影節將展映來自69個國家及地區的269部電影。

向韓迷示愛 周潤發一直是不少韓國人的偶像，他是繼梁朝偉去年得獎後，又一香港影星在釜山電影節獲頒「亞洲電影人獎」，以表揚他對推動亞洲電影及文化作出重大貢獻。昨晚他偕妻子陳薈蓮及宋康昊壓軸亮相紅地氈時大派心心，獲全場人士熱烈歡呼。他在開幕禮領取「亞洲電影人獎」，以廣東話致謝：「多謝大家出席，我喺1973年入行，今年剛好50年，半個世紀真係漫漫長路，回頭一望又恍如昨日。多謝香港TVB畀機會我開始演戲，多謝香港電影將我帶去更遠嘅地方，令我可以放眼世界，多謝太太多年來嘅照顧，令我可以放心拍戲，多謝釜山電影節畀我呢個咁有意義嘅獎，多謝韓國朋友一直對我嘅支持同愛護！最後祝大家身體健康、萬事勝意！」他更特地拿出手機與全場自拍，並用韓語高呼：「多謝，我愛你！」

由周潤發主演的經典電影《英雄本色》、《臥虎藏龍》及最新作品《別叫我"賭神"》將於電影節的特別企劃單元「周潤發之英雄風範」展映，而韓國導演張建宰執導的韓片《討厭韓國》被選為開幕作，閉幕作則是中國導演寧浩的新片《紅毯先生》。