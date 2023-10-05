獨家探班：妻女接收工 搭小輪享天倫樂 林峯佘詩曼中環趕工 㷫合合吵大鑊

藝人林峯相隔9年再與佘詩曼合作拍劇，2人昨日卻在鬧市「吵大鑊」，七情上面，引來不少途人圍觀！林峯獲妻女前來探班，一家三口亦被拍得貼地搭渡海小輪，林峯手抱囡囡即一臉冧爆，更不諱言想追多個。

林峯與佘詩曼第6度合作，演出梁家樹監製新劇《家族榮耀之繼承者》。大隊完成馬來西亞外景後，近日低調在港「復工」，昨午在中環碼頭一帶開工，吸引大批旅客及途人圍觀追星，有遊艇上的旅客更隔岸與他們打招呼，林峯與阿佘報以微笑作回應。

雖然因颱風逼近、昨午氣溫超過34度，但身穿西裝的林峯相當耐熱，除了間中抹汗及補妝、飲水外，導演一聲令下，他即投入劇情與阿佘鬧交，鬧足一頁紙長的對白亦未被考起！臨收工時，突然出現兩位「特別嘉賓」接放工，原來是林峯太太張馨月及囡囡Luna。年僅3歲的Luna眼仔睩睩，非常可愛，遺傳了媽媽的高挑身形，林峯一臉慈父相，全程冧爆望實囡囡，一家三口幸福滿瀉。

心郁生多個 林峯雖然身為富二代兼拍戲身價可觀，但生活異常貼地，有內地粉絲拍得他們一家三口坐渡海小輪，一身黑色裝扮、戴口罩的林峯抱着囡囡上船睇風景，即使被旁人認出亦未有太大反應。而昨日完成拍攝後，他向記者透露：「囡囡本來想食雪榚、坐旋轉木馬同摩天輪，佢乜都想試，不過（排隊）條龍實在太長，唔想佢捱熱排隊排得咁辛苦，惟有下次先。」

談到尚有數天就完成《家》劇拍攝工作，林峯表示屆時會立即趕返內地拍攝新電影，記者笑問他勤力搵奶粉錢，是否想追多個？他未有否認，更說：「你幫我問吓太太，承你貴言啦！順其自然。」目前Luna在上海就讀國際學校，林峯坦言日後才考慮會否讓她返港求學：「其實最緊要佢開心啫！」

另外，談到與阿佘劇中發展四角關係，黃浩然與梁靖琪會加入他們錯綜複雜的感情線，問到是否有激情戲？林峯與阿佘大賣關子，叫大家拭目以待。阿佘說：「我好少拍家族題材嘅劇集，本身親戚唔多，開工可以感受吓咁多屋企人嘅熱鬧溫馨。劇裏面我哋成家人好嘈，經常鬧大交，最難忘係同『堂細佬』羅子溢一場吵大鑊嘅戲，因為佢跣咗我好多鑊，所以我咪一觸即發囉！拍呢類戲真係好易搞到聲沙！」林峯聞言即搭訕：「所以我同佢呢場嘈交戲，真係好小兒科喇！同埋好彩佢啲家族戲冇我份，哈哈！」

佘詩曼 林峯開工期間吸引不少途人追星，當中更見老婆抱着囡囡做「跟得夫人」。