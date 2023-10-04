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龍門陣
Kelly Brook有心有曆 野外半裸
英國巨胸索模Kelly Brook向來出名身材火辣，雖然已為人妻，但她今年再次拍攝年曆大騷火爆身材！
儘管Kelly已經43歲，但她仍然狀態大勇，在2024年月曆中大晒最強body，浸「泡泡浴」、半裸「野外露出」樣樣齊，玲瓏有致的身材加上迷人眼神，真令一眾男士大飽眼福！
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