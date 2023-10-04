巴黎時裝周 好戲在後頭 Zendaya步步驚心 Deep V稱王
時裝盛事《巴黎時裝周》於昨日閉幕，正所謂「好戲在後頭」，來自世界各地的名人紅星前日齊集一國際品牌的時裝騷，其中「蜘蛛女」Zendaya以超性感Deep V打扮現身，成為全場焦點！
一眾紅星包括「蜘蛛女」Zendaya、金像影后姬蒂班查（Cate Blanchett）、前「邦女郎」Ana de Armas、韓國女子組合NewJeans成員Hyein、木村拓哉的細女光希、台灣女星賈靜雯、「滑雪女神」谷愛凌、日本女星廣瀨玲、美國女星珍妮花康納莉（Jennifer Connelly）、「盜墓者羅拉」雅麗茜亞維嘉達（Alicia Vikander）以及已故喬布斯（Steve Jobs）的索女兒Eve Jobs等皆有出席時裝騷。
羅拔唐尼夫婦現身
其中以Zendaya及Ana最性感，前者白色吊帶deep V長裙，拉鏈拉到落肚臍露出半球，而Ana就「中門大開」露出白滑肌膚，各自精彩！事後Zendaya於社交網站公開她的造型照及片段，片段中她以慢動作出現，由於拉鏈拉得低易走光，走路時裙子微微擺動，名副其實「一步一驚心」！而Zendaya今次的打扮獲網民一致好評，有網民留言說：「火辣到唔敢睇！」更有人稱她為「女王」。
此外，美國名媛Paris Hilton、「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）與妻子Susan前日也有現身另一場騷，唐尼與姬蒂班查合照更被對方搞笑地遮樣。
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