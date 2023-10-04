巴黎時裝周 好戲在後頭 Zendaya步步驚心 Deep V稱王

時裝盛事《巴黎時裝周》於昨日閉幕，正所謂「好戲在後頭」，來自世界各地的名人紅星前日齊集一國際品牌的時裝騷，其中「蜘蛛女」Zendaya以超性感Deep V打扮現身，成為全場焦點！

羅拔唐尼夫婦現身

其中以Zendaya及Ana最性感，前者白色吊帶deep V長裙，拉鏈拉到落肚臍露出半球，而Ana就「中門大開」露出白滑肌膚，各自精彩！事後Zendaya於社交網站公開她的造型照及片段，片段中她以慢動作出現，由於拉鏈拉得低易走光，走路時裙子微微擺動，名副其實「一步一驚心」！而Zendaya今次的打扮獲網民一致好評，有網民留言說：「火辣到唔敢睇！」更有人稱她為「女王」。