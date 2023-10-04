暢所欲玄：電腦、手機催旺秘訣

電腦已是生活和工作上的必需品，而智能手機更趨普及，人人一機在手，不論電腦，還是智能手機，由於有處理文書及電郵的實際功能，在風水學上可視為文昌的象徵，理論上它們的擺放位置應與書桌相同，有助增強運勢。

家裏擺放電腦的位置，又或為智能手機充電時，可沿用和書桌相同的原則，參考今年兔年文昌飛臨中宮，放置在這位置有助頭腦靈活，對工作運及讀書運也有幫助。

1.遠離浴廁區域：浴廁是住所排污藏垢之地，有些朋友習慣在廁所使用手機，但廁所環境潮濕，拿着手機如廁，不但增加逗留在廁所的時間，同時影響健康。

2.面向門氣流大：使用電腦或手機時，不宜背向或面向門位，包括大門、房門及廚廁門，因為門位在風水學屬於納氣位置及通道，氣流衝擊及溫度變化較大，長期坐臥在這些不穩定區域，有機會影響情緒及健康。

3.避免背窗而坐：背窗而坐長時間使用手機或電腦，易受窗外的氣流影響，較難安定情緒。其次，背對窗戶的光線直接投射在電腦或手機屏幕，影響畫面的清晰度，長期下來視力也容易出現問題。如因家居環境沒法改動位置，最好使用紗窗簾改善。

堪輿學家麥玲玲師傅