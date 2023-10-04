10月4日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月04日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
梔梔泳池大解放 水着晒玉背
梔梔為啦啦隊前成員，難怪身材Fit爆。
台灣啦啦隊「Dragon Beauties」前成員梔梔，外表甜美可人，又與知名網紅組成螢幕CP，二人經常在社交網互動，相當甜蜜。日前，她趁假期出外度假並大晒在泳池邊拍下的泳衣照，露出白滑玉背，背後僅有幾條細繩支撐着單薄的布料，雙手還輕輕拉着下身的薄紗故作遮掩，但渾圓翹臀還是藏不住。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231004-1004_00282_062/梔梔泳池大解放--水着晒玉背
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc