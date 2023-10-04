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梔梔泳池大解放 水着晒玉背

梔梔為啦啦隊前成員，難怪身材Fit爆。 梔梔為啦啦隊前成員，難怪身材Fit爆。
梔梔為啦啦隊前成員，難怪身材Fit爆。
台灣啦啦隊「Dragon Beauties」前成員梔梔，外表甜美可人，又與知名網紅組成螢幕CP，二人經常在社交網互動，相當甜蜜。日前，她趁假期出外度假並大晒在泳池邊拍下的泳衣照，露出白滑玉背，背後僅有幾條細繩支撐着單薄的布料，雙手還輕輕拉着下身的薄紗故作遮掩，但渾圓翹臀還是藏不住。
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