小豬澳洲出巡 貼地搭巴士

台灣舞王羅志祥（小豬）順利復出並密密開騷吸金，日前便出席北京中秋文藝晚會，吸引大批歌迷到場支持外，同時亦代表他回歸內地演藝圈。另外，出名是「時間管理大師」的他，完成晚會演出後隨即飛到澳洲開騷，並與母親同行。小豬人在異鄉相當貼地，與母親走遍大街小巷吃盡各樣美食，更搭巴士體驗當地生活。