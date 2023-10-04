獨家探班：跳出舒適圈 靠「最強後盾」 朱智賢做義工埋尾 了斷10年情

已經約滿無綫的朱智賢以「義工」身份繼續拍攝劇集《企業強人》，直言工作要有始有終。離開效力10年的TVB，她坦言是最後一刻才下定決心，也多得「最強後盾」男友謝東閔支持。

朱智賢與張曦雯日前在灣仔為無綫劇集《企業強人》拍攝外景，已經約滿離巢的朱智賢以「義工」身份繼續拍攝，她說：「依家係自由身、冇晒約，但做嘢有頭有尾，冇理由開咗個頭就走咗去，所以會完成埋佢，之後會去深圳拍到12月。」朱智賢效力無綫10年，坦言一直也沒想過離開，去到完約前3個星期才積極考慮，到最後一刻終下定決心外闖，想接觸不同的事物，不想每天過得一樣，坦言計劃趕不上變化。

張曦雯背對白下苦功 自由身後她的工作亦接踵而來，先後到澳門與馬來西亞工作，亦有網上平台邀請合作，她最希望能繼續拍戲，不論角色，有演出機會便很開心：「因為都10年，想轉換環境，想有啲改變，大個女要出去闖吓。」敢於跳出舒適圈，亦有賴背後有「最強後盾」男友謝東閔的無限支持，她說：「呢個係自己決定，不過，我咩決定佢都支持，佢冇得唔支持我啦！」問到離巢是否有意拉埋天窗？她說：「唔係，如果結婚就更加唔使外闖，依家咁大轉變，又要計劃過我人生，依家最需要工作機會。」

直播煙花收視稱冠 至於當晚的拍攝場口，是講到張曦雯與朱智賢在街頭相遇互訴，劇中角色亦正亦邪的張曦雯說：「反派挑戰好大，好唔似平時角色，但裏面事業心重就似自己。」戲中不擇手段的她指對白多多，花了不少苦功背對白，日日返屋企也要溫書。

《企業強人》未有得睇，不過現正播映的《你好，我的大夫》上周就取得最高21.4點的不俗成績，外購劇《長風渡》最高收視有18.2點。綜藝方面，周嘉洛、陳瀅、JW、朱敏瀚主持的旅遊節目《約埋班Friend去旅行》最高收視13.4點，真人騷《爸知弊！你嚟峴港湊吖！》最高收視達13.8點。至於上周收視冠軍，則是直播煙花節目，跨平台達24.7點。