陳建州出Po宣傳遭圍攻

台灣藝人陳建州（黑人）月前捲入性侵事件，遭「受害人」大牙咬住唔放，黑人亦「消失」連月避風頭。雖被暫停職業籃球PLG聯盟執行長一職，但黑人近日仍於社交平台出Po，幫手宣傳PLG聯盟於10月7日在基隆舉行的熱身賽。此舉引起網民熱烈討論，有人在留言區不斷重複「大牙加油」4個字，相信令黑人大感無奈。