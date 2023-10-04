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陳建州出Po宣傳遭圍攻
黑人的一點動靜，即掀起大浪花。
台灣藝人陳建州（黑人）月前捲入性侵事件，遭「受害人」大牙咬住唔放，黑人亦「消失」連月避風頭。雖被暫停職業籃球PLG聯盟執行長一職，但黑人近日仍於社交平台出Po，幫手宣傳PLG聯盟於10月7日在基隆舉行的熱身賽。此舉引起網民熱烈討論，有人在留言區不斷重複「大牙加油」4個字，相信令黑人大感無奈。
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