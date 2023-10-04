中娛星動：迪麗熱巴服侍「中國胃」 白鹿異鄉過足火鍋癮

內地花旦迪麗熱巴近日在巴黎出席時尚活動，擁「中國胃」的她被發現打邊爐過中秋，與同樣身在當地的白鹿及張凌赫口味相同，令當地火鍋店頓時變成打卡熱點，吸引不少粉絲到來幫襯「求偶遇」。

巴黎時裝周近日火熱進行中，不少內地小生花旦包括楊冪、迪麗熱巴、楊紫、王一博及成毅等，皆獲品牌之邀於當地亮相站台。大部分藝人都吃不慣西餐，出國數天便四出搵中式餐廳醫肚，位位被形容成擁有「中國胃」。

有粉絲先後於巴黎出名的火鍋店，與熱巴、白鹿及張凌赫等偶遇，尤其張凌赫在巴黎短短數天，已多次被發現幫襯火鍋店，面對同場粉絲的合照要求，他亦大方答應。

簽名拍照冇托手㬹 恰逢中秋節，白鹿同樣現身火鍋店「做節」，期間還答應為途人簽名，有粉絲於社交平台留言：「偶遇明星的好運氣終於輪到我了」，大讚白鹿漂亮。至於熱巴則較為低調，與自己團隊現身火鍋店時幾乎沒有被拍到，只是她上載相關照片才自揭行蹤。

另外，虞書欣雖然沒有加入「火鍋兵團」，但也與助手等齊齊去食中菜，眾人捧着大碟吃得津津有味，還自拍留念，令人忍俊不禁。