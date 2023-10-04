遭爆拍劇要求多 朱茵「魔鬼教師」上身 導演急護花

51歲的朱茵相隔13年強勢復出拍攝港劇《反起跑線聯盟2》，這次有女神擔綱演出，令劇集未開播已受矚目。然而，劇中飾演「魔鬼教師」的朱茵，被爆拍攝期間不但規矩多多，更曾在圍讀時呼喝小演員「唔可以講嘢」，霸氣全開，令在場工作人員側目。

朱茵今年8月與《反起跑線聯盟2》一眾演員出席開鏡拜神儀式，正式宣布加盟演出，當時朱茵透露於劇中飾演嚴肅的魔鬼教師，料不到在拍攝過程中，朱茵亦相當「入戲」。據知，朱茵今次答應演出，除了要求每天專車接送之外，更定下準時收工時間，惟其他演員則未有此待遇。朱茵又被爆圍讀期間嚴厲要求小演員「唔可以講嘢」，理由是嘈吵聲會令她記不到對白，然而當正式拍攝時，她又頻頻NG。

導演劉偉恒昨日接受本報電話訪問，他透露該劇已於上月煞科，全劇15集預計明年播出。對於朱茵拍攝期間規矩多多惹人反感，劉偉恒停頓了數秒表示：「唔係喎，我哋拍攝氣氛好好喎……（佢要求準時收工？）其實每個演員喺合約上都有寫明拍幾多個鐘，但佢好多時拍完之後都會留喺現場同大家玩，又會叫糖水請大家食。」

當提到圍讀時朱茵不讓小演員談話，劉偉恒即「攬上身」說：「其實係我提出，因為唔想影響演員發揮，小朋友一傾偈就會嘈到拆天，反而係佢（朱茵）話唔緊要。」至於朱茵被指經常NG，拖慢拍攝進度，劉偉恒又再維護女神：「佢無話特別多NG，係正常發揮，仲做足晒功課寫晒筆記，睇到我都汗顏，不過有時我會喺現場改劇本，佢就要臨時發揮。」

教小朋友有一套 問他與女神合作感覺如何？劉偉恒指：「最初都有啲驚佢，因為佢係大明星，又未同佢合作過，但合作後又覺得佢完全無大明星架子，而且佢好錫小朋友，成日會買嘢畀佢哋食，又會教佢哋做功課，佢喺劇入面做班主任，而且現實中又係媽咪，所以佢教小朋友好有自己一套，佢話小朋友寫字要靚同工整，成個氛圍都好好。」