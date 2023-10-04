藝人莊思敏近日被捲虛擬資產平台JPEX風波，不過她極力澄清指成件事與她沒有直接關係。因此，她一直周圍去毫無牽掛。日前她分享現身澳門玩的美照，原來她相約了一班好朋友去蒲，更以低胸露腰衫加短裙上陣，谷盡事業線相當養眼，她又大晒曲線身形和長腿，站在酒店窗邊拍下美照，心情靚爆。