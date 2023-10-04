娛圈單打：有仔萬事足 港姐等上岸

2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）出名樣靚身材正，連《下流上車族》好拍檔林敏驄，每次見到佢都暈晒大浪，傳聞手機仲儲存唔少伊人的水着照，當知魅力沒法擋。呢位前港姐冠軍正在蜜運，日前偕男友拍拖行商場斷正，愛得相當癡纏。

這位男友高大靚仔，乃係富二代，在英國留學，同Carmaney襯到絕。既然係筍盤，梗係不容有失，難怪伊人箍到實一實。她盛讚男友好仔，直認已見過家長，仲話伯母好Nice，不時會一齊食飯。看來已成功融入對方家中，話唔定隨時嫁得。

男大當婚，女大當嫁，29歲的Carmaney已屆適婚年齡，加多兩錢肉緊都好應該。再講吖，她自當選港姐至今，除咗曾傳出同另一港姐冠軍宋宛穎不和，基本上沒有負面新聞，形象相當討好。事後兩位冠軍人馬仲齊齊大合照解畫，澄清沒有不和，皆大歡喜。

不過咁，Carmaney入行數年，似乎不受大台重視，拍劇機會不多，大部分時間都係做主持，包括《流行都市》，目前係22位J2ers之一。若非獲林敏驄盛讚，可能至今仍被投閒置散。其實，伊人外在條件不錯，身材更是一流，每逢大騷例必低胸上陣，大晒完美Body，令人眼睛大吃冰淇淋。始終未成大器，大材小用，實在可惜。

所以話啫，星途需要多方面配合，好多嘢難以控制，倒不如全情投入戀愛，好好經營一段關係，一旦如願嫁個好人家，咁就可以上岸做少奶奶，點都好過載浮載沉捱世界。大家不妨等Carmaney公布好消息啦！