許光漢林柏宏夾擊阮經天 余香凝首衝金馬影后 破戒爆喊

「第60屆台灣金馬獎」將於11月25日假台北國父紀念館舉行，大會昨午舉行記者會公布入圍名單，許光漢與林柏宏以大熱CP之態，力撼阮經天角逐影帝寶座。而剛榮升第二任媽咪的余香凝，則獲得金馬影后入場券，聞訊後她忍不住「破戒」流下開心之淚。

昨午金馬入圍名單記者會上，身為執委會執行長聞天祥於台上打趣，由於是屆評審團由著名導演李安「領軍」，成員都大感壓力及在挑選入圍名單時額外認真，昨日記者會前更開會長達八個半小時。他更即時宣布本屆「年度台灣傑出電影工作者」由林仕肯奪得。而入圍名單上《五月雪》共獲9項提名成大贏家。

今年「最佳男主角」名單出現清一色台灣人的情況，當中包括主演《關於我和鬼變成家人的那件事》兩位男主角許光漢與林柏宏，戲中身為同性戀者的林柏宏，意外身亡後陰差陽錯「下嫁」許光漢，引發出連串催淚故事，該片於台灣錄得超過3.6億元新台幣的票房。曾奪金馬影帝的阮經天今次憑主演《周處除三害》，與「許林夫婦」正面拗手瓜，而《富都青年》的吳慷仁及《疫起》的王柏傑同樣成功躋身於候選影帝名單之列。

屋企坐月睇記者會 「最佳女主角」方面，「香港幫」余香凝憑主演電影《白日之下》，與《填詞L》的鍾雪瑩雙雙入圍，力戰《菠蘿．鳳梨》的胡伶、《小曉》的林品彤及《本日公休》的陸小芬。首次入圍金馬影后的余香凝聞訊後表現激動：「因為喺屋企坐月，所以可以坐定定睇記者會，知道消息後我同媽咪都好激動，我仲破戒喊咗出嚟，囡囡問乜事，仲幫我抹眼淚，真係好窩心。（囝囝腳頭好好。）多謝阿仔。」她承諾屆時定必親身出席盛會，答謝金馬評委的支持。

同樣首次躋身候選影后之列的鍾雪瑩，接獲記者電話時似不敢相信：「我病咗幾日嘞，好開心同感恩。戲中我扮演一個喺音樂填詞路上不停失敗嘅角色，由中學演到成年，而呢部係自資電影，試過因為資金唔夠而多次停拍，所以多謝台前幕後嘅堅持與努力，如無意外到時我都會飛過去，扮靚靚行紅地氈。」而年僅12歲的林品彤是史上最年輕的金馬影后入圍者。

另外，梁雍婷亦憑《白日之下》代表香港入圍「最佳女配角」，她開心表示：「多謝評審嘅肯定，以及電影整個團隊的努力，共同創作咗呢套別具意義嘅戲，亦恭喜入圍影后嘅拍檔余香凝，以及入圍『最佳男配角』嘅林保怡等等，期待去台灣食素鐵路便當！」而年僅10歲的童星黃梓樂憑參演《年少日記》，入圍與林保怡等齊齊爭「男配」，他表示：「第一次睇劇本已經感動到喊，多謝導演畀機會我，拍嘅時候冇諗過入圍，希望大家支持《年》片。」