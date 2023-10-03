娛樂

Liza去沙漠玩SM？

今年23歲的俄羅斯女模Liza Kovalenko不時於社交網站分享性感照益粉絲，她早前穿上一件黑色皮革設計的比堅尼，於沙漠背景下拍攝一批照片，大擺誘人甫士，充滿SM風味！
網友紛紛留言讚她火辣，有人表示：「你就係沙漠玫瑰。」亦有網友開玩笑表示：「件衫睇落會着得唔多舒服。」
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