粉絲疑點逐個捉 疑Jungkook攬女片撒網

近日網上流出一段疑似韓國天團防彈少年團（BTS）成員Jungkook在家中攬女的影片，但因畫面模糊不清難以辨認，有網民指片中出現的擺設及狗隻品種與Jungkook家相似，但也有網民直斥影片造假。

今年7月推出Solo歌《Seven》的Jungkook，上月底公開新歌《3D》同樣熱爆網。不過人紅惹是非，日前有社交平台公開一段聲稱疑似Jungkook在家中從背後攬女的視頻，還有一隻狗尾隨。事後有網民提出片中男生的髮型有點像Jungkook之前留着的及肩頭髮，擺設亦跟其家中有相似之處，包括門鈴開關、梳化及愛犬品種，連片中出現的幻彩燈飾亦與Jungkook之前開直播時的家中背景相似，懷疑影片可能是私生飯拍攝。

不過，有網民質疑是黑粉造謠，並提出疑點，包括畫面模糊不清，難以辨認；過往Jungkook開直播均會關上窗簾，平日也不會隨便拉開，還有門鈴開關掣在牆壁上的高度不一，加上Jungkook多年來遭黑粉騷擾，不排除是黑粉惡意抹黑他而造假。

V現身日綜被嚇親 至於隊友V早前推出的Solo碟《Layover》累計銷量突破200萬張，是當地相隔逾20年再有男歌手取得此佳績。他早前到日本造勢並抽空亮相日本節目，受訪時稱是Netflix日劇《相撲聖域》男星一之瀨亘的粉絲，希望與他用膳，沒料到對方突然越過布景牆壁驚喜現身，令V不禁「嘩」了一聲，場面搞笑，V更力邀對方到韓國跟他一起演出綜藝節目，令粉絲甚為期待！