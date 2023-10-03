暢所欲玄：卦氣旺、衰

每一種五行卦義都有其旺、相、衰、休的時期，即占算時其卦象處於一年之春、夏、秋、冬及四季土期間是受生、比和、洩及受剋而分別之。若占算時卦氣是旺的，如是吉象好事的話，自當順利成功；如所占的是凶事而當旺，自是十分不利；如占算者是凶的話，其卦氣是衰的，所受之傷害也較輕微。換言之，所占是吉事而卦氣衰，所得的好處利益也相對地減少了。現列舉八卦所處月份之旺衰如下：