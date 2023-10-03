暢所欲玄：卦氣旺、衰
每一種五行卦義都有其旺、相、衰、休的時期，即占算時其卦象處於一年之春、夏、秋、冬及四季土期間是受生、比和、洩及受剋而分別之。若占算時卦氣是旺的，如是吉象好事的話，自當順利成功；如所占的是凶事而當旺，自是十分不利；如占算者是凶的話，其卦氣是衰的，所受之傷害也較輕微。換言之，所占是吉事而卦氣衰，所得的好處利益也相對地減少了。現列舉八卦所處月份之旺衰如下：
乾卦，兌卦為金，其旺氣是在秋季之七、八月，相氣即受季節土所生為三、六、九、十二月，衰氣在夏季四、五月，受火之剋制，休氣為洩氣在十及十一月。
艮卦及坤卦屬土，旺氣在三、六、九、十二月，受剋在春季正、二月，受生相氣在四、五月，洩氣在七、八月。
震卦及巽卦屬木，旺相在正、二月，相氣收生在十、十一月，受剋衰氣在七、八月，洩氣在夏季為四、五月。
離卦為火，旺氣在夏季四、五月，相氣在春季正、二月，受剋衰氣在十、十一月，休而洩氣在三、六、九、十二月。
坎卦旺氣在十、十一月，受生相氣在七、八月，休氣在正、二月，受剋衰氣在三、六、九、十二月。
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