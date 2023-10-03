許靖韻男友出軌 分手收場

英皇歌手許靖韻推出全新廣東歌《偷東西的女孩》，在MV中飾演愛情專欄作家，而歌曲講述偷情、出軌，她亦分享入行前曾「被劈腿」的經歷：「一開始有好唔甘心，或者想嘗試原諒對方，但最後都係分手，接受唔到就會信任破裂。」所以她覺得維繫一段感情需要信任、包容及相處時覺得舒服。