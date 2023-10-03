蔡依林賺人仔捱轟 王力宏重返內地舞台掘金

台灣歌手王力宏受離婚風波影響而沉寂了2年，今年初擺脫陰霾，開始舉行世界巡迴演唱會，先後到美國、曼谷及台北演唱，現場反應熱烈，座無虛席。雖然暫未公布其巡唱會否開到內地，但近日有網民發現內地「海潮宇宙音樂節」瀋陽站的宣傳海報中出現王力宏的名字，以及個人宣傳海報釋出，看來他將會重返內地舞台。消息一出，網友紛紛留言表示期待：「太期待了，那個男人他回來了！」、「盼了這麼久，二哥終於回歸大陸了。」

Jolin被翻黑歷史

然而同是台灣歌手的蔡依林（Jolin）就同人唔同命，剛在內地開完11場演唱會的她，由於未有在社交網甫節日賀文對內地表忠，令網民大為不滿，直斥她在內地瘋狂撈金，到該表態發聲的時候卻選擇沉默，之後又翻出她的黑歷史，指她雖然在台灣出生，但祖籍是福建泉州，認為她是數典忘祖，又謂她曾在台灣表演時穿上疑似日本款式的軍裝，以及在新疆棉期間繼續跟辱華品牌合作，有網友直指Jolin為甚麼還有臉來內地開演唱會，並要求官方對相關演出嚴審。