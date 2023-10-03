事業愛情兩得意 何廣沛諗定人生大事 鋪路生B

無綫小生何廣沛外形斯文俊朗，深受公司力棒，事業愛情兩得意的他，直言漸覺成長心態開始轉變，除幕前角色外，更希望涉獵其他範疇，揚言要按部就班尋找演藝及人生路上的幸福。

無綫劇《你好，我的大夫》正在熱播，劇中飾演中醫師的何廣沛，在青梅竹馬的程嘉應（蔡思貝飾）幫助下試圖打破制度。他指中醫在香港仍被誤解及未受尊重，期望透過劇集令大家重新認識中醫行業：「之前都同大家一樣對中醫認識唔多，依家真正明白苦口良藥。」

涉獵幕後製作 演專業角色涉及大量專用名詞和口訣，他坦言是一大挑戰：「背『方歌』背到我呢，呢頭背完嗰頭畀番晒佢。」但要數NG最多的當然是施針場面，雖有醫師現場指導，但必要時仍要請醫師作「替手」：「我本身驚針灸，攞支針拮人或者畀人拮要好大勇氣。」他大讚拍檔思貝專業：「有一場針咗5、6針都唔得，佢雖然痛但忍住冇嗌出嚟。」

他現時仍不時學習提升自己，亦與好友開設短片頻道學習幕後製作：「打燈點打靚啲、收音技巧，對拍戲有幫助，演員唔係背熟對白去現場做就得，拍戲係團體工作，如果你只顧自己係好自私。」他指有賴科技，演員會愈來愈幸福，提到他早前大方認愛女友Sarah，是否也該計劃人生幸福？他說：「一步一步嚟啦。（有冇諗住生小朋友？）會呀，我鍾意小朋友，女友都OK嘅，一步一步嚟啦！」