中娛星動：紫金晚裝 貽笑大方 造型師成箭靶 范冰冰急撲火
內地女星范冰冰日前於西班牙穿上一襲紫金色晚裝裙出席活動，竟惹來不少是非，被踩造型「娘爆」之餘，亦令冰冰造型師與粉絲多年「積怨」來個大引爆，粉絲還狂轟冰冰應該一早聽勸諫換掉造型師！由於群情洶湧，冰冰前晚短短一小時連發兩貼文「撲火」，可惜撲救失敗，粉絲們依然氣憤難平！
范冰冰自2018年捲入逃稅風波後，她在內地的演藝事業受挫，近年積極復出的她轉戰海外，接連現身多個活動，曝光率大增。日前於西班牙舉行的「聖塞瓦斯蒂安電影節」閉幕禮，身為評委會成員之一的她，穿上金色貼身晚裝搭配紫色薄紗現身活動，該造型由髮型到衣着都被網民狂踩，狠批道：「作為評委該有的樣子一點都沒有」、「衣服不合時宜，髮型也很失敗！」
粉絲屢勸促換人
估不到連冰冰的粉絲都加入戰團，大罵造型「核突」，矛頭直指冰冰的造型師。有不少粉絲指已多次向冰冰提議換人，但偶像屢勸不聽，更指若果再繼續下去，只好放棄支持她，着冰冰要「好自為之」。由於粉絲反應激烈，前晚冰冰剛由西班牙飛抵法國，即於一小時內在社交平台兩度發文「撲火」，第一則貼文她本意輕鬆帶過，笑指：「這個裙子別人可能還穿不上。」還提到了一眾工作人員包括該造型師的名字，並指：「哈哈哈哈，誰也都跑不了。」可惜此段文字反而火上加油，粉絲繼續罵不停，冰冰遂發第二段貼文：「希望所有人都好！你們好！我就好！」可惜「民怨」難平，吸近2,000個留言，大部分都繼續鬧，「撲火」失敗！
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