獨家探班：馬貫東拍外景底褲盡濕 陳曉華解剖室操刀 心狠手辣

馬貫東、陳曉華日前在將軍澳拍攝新劇，由於天氣炎熱，穿西裝上陣的馬貫東汗流浹背，自言已流了兩桶汗水；而飾演法醫的陳曉華則帶備「防曬三寶」，劇中要解剖豬內臟的她，由於味道腥臊難頂，誓言以後都不會再吃動物內臟。

馬貫東、陳曉華（Hera）、韋家雄及黎澤恩當天早上8時便開工，於戶外停車場拍攝無綫劇《死有對証》外景，劇情講述一宗屍體發現案，眾人要在烈日當空下對着一堆假人骨搜證，衣衫盡濕的馬貫東不停滴汗，他說：「已經流咗兩桶汗，但唔可以除衫，因為要適應個溫度，底褲都濕晒，醃住都冇計，惟有忍到返屋企換衫。」

首次擔正男主角，馬貫東直言心態跟演出第一套劇時差不多：「冇話特別將自己擺高咗，都係用番自己一貫作風去做。」

出動防曬三寶 談到跟Hera合作，馬貫東表示十分開心：「佢反應好快，成日捉住我聽佢講對白，佢啲對白複雜啲，要記醫學名詞同骨頭，少少都唔可以錯，好高難度。」而Hera拍攝當日帶備遮、風扇仔及防曬乳液到場，她說：「我拍咗3個月，驚曬黑唔連戲，所以盡量遮太陽，同埋我唔怕出汗唔怕熱，馬貫東就好誇張，佢多數着白色底衫，但好快成件濕晒。」

Hera直言最難忘在解剖室入面，連續超過10多天獨自解剖，她說：「嗰幾日我有8成時間都係好孤單喺度解剖豬內臟，有啲血同食物殘渣，我唔怕污糟核突，所以好狠心落刀，雖然好臭但好快習慣咗個味道，但之後都唔會食動物內臟。」