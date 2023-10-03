挑戰跳唱 克服障礙 炎明熹過關斬將 獻出第一次

「聲夢人氣王」炎明熹處女個唱即將開鑼，昨日綵排時預告將挑戰十多分鐘跳唱表演，直言有心理障礙，希望能順利過關。提到隊友鍾柔美有意海外升學，變相令After Class面臨解散，炎明熹直言就算是也不失望，認為這是她們一個美好回憶。

將於本周六舉行首個個人演唱會的炎明熹（Gigi），昨日現身電視城排舞室綵排，Gigi更不諱言過程辛苦，但卻很享受，與一班舞蹈員共舞心情興奮。

於個唱中，Gigi將挑戰跳唱十多分鐘，笑指乃人生中的第一次：「啲動作從來未試過，希望可以戰勝佢，平時可能見有人做過，做喺自己身上先發現原來要好多時間去練習，落好多苦功，所以真係好佩服佢哋。」問到可有危險動作？她笑指尚能應付，幸暫未有任何甩漏，她說：「跳舞都未算最難，因為演唱會有唔同環節，好多歌一直想挑戰，所以每一部分都有少少障礙，好似喺度過關咁，係一次幾好嘅體驗。」

解散女團 不感失望 問到屆時可會邀請After Class任嘉賓？Gigi有點疑惑的說：「我都唔知幾時。（知唔知Yumi有意出國讀書，你哋係咪面臨解散？）聽到消息之後仲未問佢。（解散好可惜？）都唔會失望，呢個係我哋一個好好嘅回憶，喺我哋心中一定有一個分量喺度，無論以後仲係咪我哋4個，定係其他成員嘅After Class，相信大家都一樣會鍾意呢個組合。」

談到有指她改名兼買豪宅，Gigi否認：「我升中學已經搬咗去將軍澳，都係同姑丈姑媽住，冇買樓，不過都希望有朝一日可以買到。」至於改名問題，Gigi指家人早於她小學時期已有意替她改名，因爸爸認為「王佳恩」這名字太普遍，惟一直沒有合心水的，直至18歲時應家人要求再找師傅幫忙，最終決定取名「王爖熹」，但否認為事業發展而改。

此外，After Class成員詹天文（Windy）前晚出席文藝晚會時，被問到Yumi有意留學之事，她說：「我哋仲會有合唱歌，12月會再合體。（擔心會解散？）我哋4個心連心，大家唔使擔心。」