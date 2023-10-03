獨家消息：唔夠姜濤AL得寵 變「偽上弦」 MIRROR團結得個殼 Ian起離心

人氣男團MIRROR為慶祝成立5周年，現身處澳洲拍攝團綜，連日來不停在網上出「路透」Po，12子最新動態是齊齊整整坐熱氣球升空，但團魂滿滿的背後卻暗藏離心，有傳Ian、Frankie、Tiger及Alton不甘受寵度及收入等跟獲力捧的「上弦」有大距離而萌退團之意，破鏡消息令鏡粉心碎。

近日網上流傳自稱幾個月前轉職到ViuTV當助手的網友在討論區發文，以「樓主」身份揞名爆指男團成員有大變動：「其實有成員近排（起碼半年）想退團，仲要唔係一個，表面好風光好勁，內裏都有暗湧，公司要成日拆彈。」消息震驚網民，有人問是否MIRROR，由於「樓主」未有否認，還再爆：「其實有傾加入新人，有人搞緊解約。」

自MIRROR成軍以來，就12子的工作機會、力捧度、曝光率及人氣高低，而將姜濤、Anson Lo、Edan、Anson Kong、Ian及Jer列為「上弦」；至於「下弦」成員則有隊長Lokman、Tiger、Frankie、Jeremy、Stanley及Alton，故網民揣測有離心的成員可能是Frankie、Tiger及Alton等，不過亦有網民猜測都有可能是Ian，雖然Ian在團中屬「最唱得」，但跟最得寵、已陸續舉行完個人演唱會的姜濤、Anson Lo、Jer及Edan相比，Ian要排到明年夏季才開個人騷，因此有網民戥他不值，指作風低調的他只是「偽上弦」。

「樓主」亦提及12子名義雖為一體，但除演出機會有天壤之別外，連收入亦有「遙遠的距離」，再爆謂：「男團每年都幫公司賺超多錢，總金額係非常誇張，但公司起碼抽7至9成佣金。」所以「下弦」傳收入極低：「2萬算正常，ViuTV藝人紅嗰幾個有6至9萬。」網民則表示難怪12子各自搞生意賺錢維生。

另外，又有網民「關心」姜濤的身材問題，追問「有冇高層要求過『上弦一』減肥？」「樓主」則謂他有脾氣，但沒有機心：「好簡單嘅一個人，但小朋友脾氣難頂，有時好『中二』（意指自我中心）。有時都唔知佢係怕醜定唔想同人講嘢，我都仲揣摩緊，不過都明佢攰同大壓力。」又讚隊長Lokman脾氣最好：「情緒比較溫和，為人成熟，感覺『下弦』冇脾氣，副隊長（Anson Kong）有正常情緒。」又談到有指「鏡粉其實是臨時演員」的傳言，因鏡粉每次都會失控尖叫，表現有浮誇之嫌，但「樓主」認為鏡粉屬真粉絲，但補充說：「來來去去都係嗰班人，幾乎全部認得個樣。」

Anson Lo疑「踩屎」拗柴 雖然有網民質疑「樓主」的爆料是「玩分化」，亦有人覺得「空穴來風」，但現時在澳洲拍攝團綜的MIRROR，的確寓工作於娛樂，日日拍得好開心，連日來不斷見鏡仔瘋狂打卡出Po，Anson Lo捉住Jer拍片玩變聲，Jer亦攬Edan欣賞湖景，充滿HeHe味，而其他成員Anson Kong和Tiger則忙於和陽光玩遊戲，Stanley及Frankie等成員就志在食、喝及Hea，晚上更齊齊開枱打牌。

而昨日12子總動員升空坐熱氣球，姜濤在熱氣球上拍片，身後的隊友不斷讚嘆又自拍，有人說：「我真係第一次睇日出」，不過最搞笑是着陸後，Anson Lo疑似「踩屎」後向前跑欲「兄弟們有難同當」，喪跑的他一度踏空扭親腳，姜濤則大叫：「Anson Lo踩屎呀。」結果「自作孽」的姜濤成為Anson Lo目標。而12子有幸成功升空要多謝姜濤，因該坐熱氣球的安排，由澳洲「姜糖」應援團提供。

Ian（左一）與Frankie（左二）會唔會傾吓前途問題呢？ MIRROR到澳洲拍攝團綜，齊齊寓工作於娛樂。 Anson Lo疑似「踩屎」後向前跑，一度扭親腳。