Demi化身火紅鐵騎士

自稱「世上最性感DJ」的28歲英國女模Demi Rose，於社交網上載她早前參加美國「火人節」，於臨時沙漠城市「黑石城」打扮成末世鐵騎士造型的照片，她戴上紅色框護目鏡，穿上紅色比堅尼，非常性感！她留言表示：「風暴來臨之前。」