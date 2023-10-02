讚粉絲「好犀利」 LE SSERAFIM處女港騷 最驚冇人睇

出道一年半的韓國人氣女團LE SSERAFIM，前晚起一連兩晚於亞博舉行首個香港演唱會，全場爆滿，五女晒腿勁歌熱舞，又以廣東話讚港迷「好犀利」兼賣萌冧粉絲，現場氣氛High爆！

首場演出在晚上8點開始，五名成員以黑白造型帥氣登場，她們逐一做出向後倒下的動作，之後再次出場演唱出道歌《FEARLESS》，以勁歌熱舞炒熱氣氛，唱出《The Great Mermaid》後，隊長金采源帶領成員跟粉絲打招呼，五女又逐一用廣東話作自我介紹，洪恩採聽到現場粉絲震耳欲聾的尖叫聲，便用廣東話說：「好犀利呀！」許允真則表示之前曾在直播中說LE SSERAFIM一定要到現場看才是最帥氣的，希望透過演唱會證明給大家看。

唱到《No Celestial》時，許允真用結他彈出前奏部分，相當有型，而她們每次唱《Good Parts》都會跟粉絲做特別手勢，許允真便笑指一直都很想來香港吃點心，故提議唱到「Good Good」的歌詞時做吃點心的動作，五人又拿起手燈帶領台下粉絲玩人浪，唱到《Flash Forward》，成員特別走到台下跟粉絲近距離接觸。其後她們再唱出人氣歌曲《ANTIFRAGILE》、《Eve，Psyche＆The Bluebeard's wife》和《UNFORGIVEN》，掀起全晚高潮。

大晒廣東話示愛 她們在安歌環節唱出《FEARNOT》、《No-Return（Into the Unknown）》及《Fire in the berry》，許允真感嘆一年裏能跟大家見面的機會並不多，反而準備和等待的時間特別長，希望大家將思念化成原動力，期待下一次見面，宮脇咲良指今次是組合第一次在香港開騷，曾經擔心會沒有人來看，對之前一直未能來港見粉絲感心痛，她又用廣東話說「我愛你哋」，中村一葉則表示會永遠記得跟粉絲一起的時間，希望能夠把正能量帶給大家，金采源就說：「大家今日叫得這麼落力，要好好保護喉嚨，回家要小心！」洪恩採叫粉絲不要因為演唱會結束而感到傷心：「今天是起點，我們之後會有更多機會見面，多謝！」