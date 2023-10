讚粉絲「好犀利」 LE SSERAFIM處女港騷 最驚冇人睇

大晒廣東話示愛

她們在安歌環節唱出《FEARNOT》、《No-Return(Into the Unknown)》及《Fire in the berry》,許允真感嘆一年裏能跟大家見面的機會並不多,反而準備和等待的時間特別長,希望大家將思念化成原動力,期待下一次見面,宮脇咲良指今次是組合第一次在香港開騷,曾經擔心會沒有人來看,對之前一直未能來港見粉絲感心痛,她又用廣東話說「我愛你哋」,中村一葉則表示會永遠記得跟粉絲一起的時間,希望能夠把正能量帶給大家,金采源就說:「大家今日叫得這麼落力,要好好保護喉嚨,回家要小心!」洪恩採叫粉絲不要因為演唱會結束而感到傷心:「今天是起點,我們之後會有更多機會見面,多謝!」