暢所欲玄：無肉令人瘦 無竹令人俗

這是出自蘇軾的名句，可譯成飲食中沒有肉會使人消瘦，居住處沒有竹會讓人變得庸俗。作者稱，長期住在種植很多竹子的綠筠軒，情操猶如竹子一樣高節清風，文中以「肉」的美味對比「竹」的美德。

最近看到電視報道指，內地有很多人為出生的孩子去改個好名，從中留意到他們喜歡按當年生肖來起名，也看到有人會找師傅按自己喜好來取名。坊間有句俗語：「不怕生壞命，最怕改壞名。」真的有關係嗎？你試把孩子的名字改成衰仔或哀女，當然不好，不去評論其他大師，所謂各師各法，看你緣分，五行陰陽用神，筆劃數目吉凶是我們主導基礎。因此先從八字找出這個人一生喜忌，再計算連姓氏加上筆劃吉凶計算。如果本身姓氏和自己五行有影響，一般都沒有祖先庇蔭，那麼要怎辦？證件內的名字可以不用改，只需改個或加個日常用的別名，可對別人講是書名或藝名，正如好多藝人都不是用真名的。一個好名經常被人叫，等於不停去加持自己，如改個不合適名，等同讓人不停地詛咒你。