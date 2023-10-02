娛樂

潘明璇走出陰影 狀態返晒嚟

潘明璇自信回歸，值得大眾拭目以待。 潘明璇自信回歸，值得大眾拭目以待。
潘明璇自信回歸，值得大眾拭目以待。
近日中秋節，落選港姐潘明璇（Michelle）回到新加坡，獲邀出席新加坡小姐競選，兼任頒獎嘉賓。當晚她穿着一身低胸露腰晚裝，盡顯高挑豐滿身材。Michelle在參選港姐期間，被前男友曝光舊照，指她曾整容及出軌，人氣難免受挫；如今她狀態返晒嚟，期待日後有機會發光發亮。
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