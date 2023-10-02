10月2日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月02日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
潘明璇走出陰影 狀態返晒嚟
潘明璇自信回歸，值得大眾拭目以待。
近日中秋節，落選港姐潘明璇（Michelle）回到新加坡，獲邀出席新加坡小姐競選，兼任頒獎嘉賓。當晚她穿着一身低胸露腰晚裝，盡顯高挑豐滿身材。Michelle在參選港姐期間，被前男友曝光舊照，指她曾整容及出軌，人氣難免受挫；如今她狀態返晒嚟，期待日後有機會發光發亮。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231002-1002_00282_065/潘明璇走出陰影--狀態返晒嚟
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc