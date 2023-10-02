陳瑞菱甘心做狗奴 服侍「刁蠻公主」

「東張女神」陳瑞菱（Reina）是愛狗之人，養有一隻迷你牧羊犬Bambi，講到愛犬性格，她笑言Bambi很有公主脾氣，既奄尖又專橫，她舉例說：「如果狗糧唔好食，佢係寧願餓死都唔食，佢唔會走過嚟錫你，因為覺得你唔夠淨乾，如果佢要出街或者想你餵佢食嘢，佢係會吠到你屈服為止。」

愛狗成為擇偶條件

Reina見證着Bambi的成長，擁有不少難忘回憶，她指愛犬小時候十分膽怯，不肯外出，甚至會驚到動彈不得，後來才慢慢有所改善：「佢以前真係好BB，只係識食、瞓同玩，依家愈大愈有人性，我幾日唔返屋企，佢就會好掛住我，又會有少少嬲我，會吠我好似怪責我離開佢咁耐。」Reina視狗狗為家人，問到將來男友是否也要是愛犬之人？她肯定地說：「係，要睇一個人性格就係睇佢對動物、小朋友同家人嘅態度，我覺得鍾意小動物嘅人都係有愛心，我以往嘅男友個個都鍾意狗仔。」