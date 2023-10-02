COLLAR新舊成員開心大晒 So Ching水着鬆一鬆 Marf恨放長假

男團MIRROR去年在紅館演唱會發生嚴重意外，舞者李啟言（阿Mo）仍需留院，其女友So Ching（蘇芷晴）為照顧男友退出女團COLLAR。So Ching近日趁長假到台灣高雄散心，更激罕水着示人，至於其COLLAR舊隊友邱彥筒（Marf）前晚則性感亮相音樂祭，講明好想放一個悠長假期。

So Ching伴男友阿Mo左右，給予他無限支持，而趁此中秋節長假期，她與舞團好友十多人，到台灣高雄旅行，前晚更透過社交平台分享泳衣美照。So Ching在當地大玩水上活動，精神飽滿。而阿Mo父親李盛林牧師，前晚發出代禱信表示，阿Mo體內還有一顆直徑大約0.7cm的膀胱石阻礙了排尿的暢通，祈盼能早日排出。

So Ching的舊隊友Marf就以性感露臍裝亮相《未來音樂祭2023》演唱活動，被問會為自己的表現打幾分？她說：「會由自己嘅開心程度同觀眾嘅反應去衡量自己嘅表現，今次我覺得自己都有啲甩漏，但好感動見到大家咁開心。」她預告將會推出新歌並希望可以放長假：「好想搵朋友一齊去旅行，呼吸吓外國嘅空氣。」

COLLAR間諜級保密 COLLAR近日宣布將於10月5日舉行首個Fans Meeting，屆時會有「COLLAR Collects驚喜Lunch活動」，未公布名額，但已截止報名。活動內容提到，每位粉絲入場費約200元，活動時間約90分鐘，並稱會進行拍攝，粉絲或要出鏡，片段將出現在COLLAR的平台。而活動地點暫只公布在銅鑼灣，由於座位有限，需要抽籤，中籤者將於10月2日收到電郵通知，最「驚喜」是在活動開始前1小時，才會得知確實地址。今次活動以實名制報名，並規定當日拍攝的任何照片及影片都不能外流，必須保密。

So Ching享受陽光與海灘的洗禮，心情大好。