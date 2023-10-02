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龍門陣
林襄減辣依然誘惑
林襄去年實在太激，今年總算懂得適可而止。
台灣啦啦隊女神林襄去年中秋晒出性感燒肉照，不過今年就惜肉如金，化身清純少女，並寫下：「今年沒有烤肉照，只有別人幫我拍的美照。」相中她穿着白色吊帶背心配牛仔長褲，散發清純與性感雙重魅力。雖然今年性感程度不及上年，依舊引來粉絲大讚：「沒事，有林襄在，都是美照，我愛你！」
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